"Ten jí dal instrukce k nainstalování aplikací AnyDesk, Revolut a Wise. Podvodník tak neoprávněně získal přístup do mobilního bankovnictví ženy. Bez jejího vědomí sjednal půjčku ve výši 331 tisíc korun, kterou následně v několika částkách odeslal na různé účty," informoval policejní mluvčí Libor Hejtman s tím, že pachateli hrozí za trestné činy podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Policisté apelují na občany, aby byli velice ostražití před lákavými reklamami neznámých společností nabízejících výhodné zhodnocení peněz.

"Nikdy neinstalujte do svých zařízení aplikace z nedůvěryhodných zdrojů nebo z podvržených odkazů. Do internetového bankovnictví se nepřihlašujte přes zaslané odkazy od neznámých lidí," varuje mluvčí Hejtman.