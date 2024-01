Lákavá výhra od farmaceutické společnosti se změnila ve zlý sen. Pětapadesátiletá žena klikla na falešnou zprávu zaslanou na Messenger. Místo avizované výhry přišla o více než 9 tisíc EUR.

"Poškozená obdržela na Messenger zprávu s gratulací k výhře od farmaceutické společnosti. Žena klikla na přiložený odkaz k vyzvednutí výhry a postupovala podle pokynů. Výhry se ale nedočkala," informoval krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Následoval krutý šok

"Když se o pár dní chtěla přihlásit do internetového bankovnictví, nešlo to. Šla do banky a tam se dozvěděla, že jí z účtu odešla částka 9 200 EUR," doplnil Hejtman.