„Lupič se protáhl do vnitřních prostor a začal jednat. Nashromáždil si uvnitř nalezené elektronářadí a dámské jízdní kolo, vše v hodnotě 55 tisíc korun a chtěl si svůj lup odnést. Měl však smůlu, protože ho vyrušil majitel a policista v jednom,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Zloděj příchod někoho dalšího nečekal a po krátké potyčce se dal na úprk. Nebylo mu to ale nic platné, protože byl po pár metrech dostižen a byl policistou, který měl ten den volno, zadržen. Ten jej pak o pár minut později předal přivolaným kolegům, kteří si ho převezli na služebnu.

„Během šetření se ukázalo, že má zřejmě na svědomí i vloupání do chaty ve vedlejší obci, kde ukradl slivovici a elektronářadí v hodnotě přes 6 tisíc korun,“ doplnila mluvčí Zajícová.

V době zadržení byl podezřelý pod vlivem alkoholu (1, 6 ‰) a orientační test na návykové látky měl pozitivní na amfetamin a metamfetamin.

Skončil v policejní cele a do 24 hodin mu bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestných činů krádež a porušování domovní svobody. S ohledem na poněkud popsaný rejstřík trestů mu za uvedené jednání dle trestního zákoníku hrozí trest odnětí svobody až na tři roky a nebyla by to jeho první zkušenost s tímto zařízením. (rok)