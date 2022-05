"V důsledku rychlé a agresivní jízdy však při odbočování do ulice Milíčovy přejel do protisměru, dostal smyk, ve kterém vyjel mimo silnici a narazil do zděného oplocení u jednoho z domů. Poté z vozu vyskočil a začal utíkat, ale daleko nedoběhl. Hlídka jej dostihla na Náměstí spojenců a zajistila," informovala policejní mluvčí Marie Šafářová.

Řidič se policistům na místě doznal, že se obával silniční kontroly, protože během dne požil alkoholický nápoj. Domníval se, že by při dechové zkoušce „nadýchal“. Dechová zkouška ale měla negativní výsledek.

"Pozitivně, a to na amfetamin/metamfetamin, ovšem vyšel orientační test na omamné a psychotropní látky. Řidič tvrdil, že předchozí den užil marihuanu. Lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu se podrobit odmítl," doplnila Šafářová s tím, že mu policisté zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.

Při havárii nebyl nikdo zraněn. Škoda byla předběžně odhadnutá na šedesát tisíc korun. Případ dále šetří policisté z prostějovského dopravního inspektorátu.