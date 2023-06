Staršího muže z Prostějovska zlákala internetová nabídka. Zaujal ho inzerát nabízející traktorek značky John Deer za 52 tisíc korun. Prodejce požadoval zálohu, která následně nenávratně zmizela. Podvedený muž přišel o peníze a traktor nemá.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

"Při telefonickém hovoru s prodejcem bylo zájemci sděleno, že prodej traktorku vyřizuje jeho kolega, který se mu za chvíli ozve, což se taky stalo. Podmínkou bylo uhrazení zálohy ve výši 17 300 korun a zbytek peněz měl doplatit po dodání zboží kurýrní službě," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Peníze poškozený odeslal a ještě ten den se mu ozvala žena, údajná operátorka kurýrní služby s tím, že řidiči nemohou vozit zboží za více než 20 tisíc korun. Následující den volal prodejce a sdělil mu, že se změnily přepravní podmínky a je třeba uhradit další částku tentokrát ve výši 14 700 korun, kterou poškozený uhradil. Při zadávání platby z účtu se ale spletl a odeslal částku nižší, jen 1470 korun.

"Podvodník se opět ozval a oznámil kupujícímu, že nepřišla celá platba, aby ji zadal znovu. Musí prý ale poslat celou částku 14 700 korun a ne jen rozdíl, protože systém to by údajně nepoznal," popisovala mluvčí.

Peníze poslal dvakrát

Muž tedy požadované peníze zaplatil. Obě odeslané částky mu byly ale vráceny zpět na jeho účet. Další komunikace se nesla v tom duchu, že systém to nepobral a je nutné provést opakovaně platbu 14 700 korun. Poškozeného uvedené komplikace neodradily od koupi a peníze opět poslal.

"Tentokrát již bylo všechno v pořádku až na to, že traktorek do středy 14. června nedorazil do místa určení a prodejce se stal nekontaktní. Oznámený případ šetříme pro trestný čin podvod," uzavřela Zajícová.