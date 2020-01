Za napadení Kvitové dostal Žondra přísnější trest. Má jít do vězení na 11 let

Vrchní soud v Olomouci dnes rozhodl v kauze Kvitová. Radim Žondra, souzený za napadení tenistky Petry Kvitové, si odpyká 11 let vězení ve věznici se zvýšenou ostrahou za loupež a porušování domovní svobody. Soud tím zpřísnil rozhodnutí Krajského soudu v Brně z loňského března, který Žondru poslal do vězení na 8 let.

Radim Žondra u Vrchního soudu v Olomouci (vpravo) - 8. 1. 2019 | Foto: Deník / Jiří Kopáč