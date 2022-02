"Na místě hlídka zjistila, že se jedná o padesátiletou ženu, která si vzala dva náhrdelníky ze stojanu a šla si je vyzkoušet do zkušební kabiny. Místo do košíku je ale šupla rovnou do tašky," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že pak nakupovala dál a šla k pokladně, kde zaplatila za zboží, ale na bižuterii v hodnotě 348 korun jaksi zapomněla.