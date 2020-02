"V rámci provedeného prověřování se podezřelý vnuk k činu přiznal a uvedl, že peníze utratil se svými kamarády. K tomu mělo dojít ihned po činu, kdy s kamarády odjel taxíkem do Olomouce. Tam každému koupil mobilní telefon a dal tisíc korun ke hře na automatech," informoval policejní mluvčí František Kořínek.

Zbytek peněz pak muž prohrál sám. Svého činu prý nyní velmi lituje a svádí vše na to, že byl prý pod vlivem pervitinu. Policisté jeho čin šetří jako podezření z přečinu krádež, za nějž mladíkovi hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku až do pěti let. Nyní je ve věci konáno zkrácené řízení.