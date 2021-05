"Do domu se dostal za pomoci klíče, který si nechal bez svolení bývalé přítelkyně udělat. V bytě pobýval přibližně dvě hodiny až do doby, než se poškozená vrátila domů. Nemohlo následovat nic jiného, než výměna názorů, která byla zprvu pouze slovní, ale situace se později vyhrotila a podezřelý ženu napadl fyzicky," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Nezvaný host nejprve do poškozené strčil a kopl ji do oblasti břicha, jeho agresi se napadená bránila a dala mu facku. Napadení se naštěstí obešlo bez zranění. Po hádce podezřelý sedl do auta a odjel.

"Přivolaná policejní hlídka ho zastavila v obci Drahanovice a mimo jiné u něho provedla i dechovou zkoušku s pozitivními výsledky 2,32 a 2,48 promile. Muž je podezřelý ze dvou trestných činů a to porušování domovní svobody a ohrožení pod vlivem návykové látky s tříletou trestní sazbou odnětí svobody," uzavřela mluvčí Zajícová.