Dva případy vloupání řeší v těchto dnech policisté na jih od Prostějova. První vykrádačka postihla Vřesovice, následně navštívili nezvaní hosté i rodinný dům ve Vranovicích-Kelčicích.

Ilustrační foto | Foto: ČTK/imago

"V době od 17. do 19. ledna se dosud nezjištěný pachatel vloupal do neobydleného rodinného domu v obci Vřesovice. Po násilném překonání vstupních dveří pachatel dům prohledal a odcizil z něho množství věcí, který by mohly mít nějakou cenu," informoval policejní mluvčí František Kořínek.