Do smíchu moc nebylo seniorovi, který v pondělí ráno přišel na svoji předzahrádku u domu a zjistil, že měl na ní nezvaného návštěvníka, který tam nadělal škodu. Proto zvedl telefon a prostřednictvím linky 158 přivolal policisty.

"Hlídce, která vyrazila do vrahovické ulice Marie Majerové na místě ukázal místo, odkud zmizeli jeho stálí osadníci jezírka. Policisté do záznamu uvedli, že zloděj, který musel překonat plot o výšce přibližně 170 centimetrů. Poškozenému ukradl keramického vodníka, keramickou želvu a dřevěného krtka," uvedla policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Odcizené věci měly hodnotu tři a půl tisíce korun. Policisté případ šetří pro trestné činy krádež a porušování domovní svobody.

U Laškova vykradli přepravní kontejner

Během víkendu došlo na stavbě čističky odpadních vod v katastru obce Laškov ke krádeži. Neznámý pachatel si na uvedeném místě vyhlédl přepravní kontejner, kde by mohlo být něco, co by se mu hodilo a mělo nějako cenu.

"Proto odstřihl na vratech kontejneru visací zámek, vešel dovnitř a zůstalo po něm takřka pusto a prázdno. Když se ráno dostavil na místo pracovník, zjistil, že zmizelo především elektro a aku nářadí v hodnotě necelých 92 tisíc korun," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová. Škoda vznikla dvěma stavebním firmám. Policisté z obvodního oddělení v Konici zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu krádež.