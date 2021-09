Důsledky chování dalšího vandala se pak nacházely nedaleko v říčce Romže. Tam neznámý výtečník svalil budku TOI TOI přímo do vody.

Jednak na autobusové zastávce Hanačka (směr do města) odstranil neznámý pachatel označník zastávky s jízdním řádem, který ležel nedaleko ve směru do města v křoví. Na místo byla vyslána autohlídka, která celý sloupek s označníkem našla a přenesla na původní místo. Na utažení šroubů byl povolán kontaktován pracovník odborné firmy.

Silácký kousek museli řešit strážníci z pátku na sobotu ve Vrahovicích, kde neznámí pachatelé vhodili do říčky Romže mobilní WC. | Foto: PČR

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.