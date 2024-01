V nemocnici se kradlo. Lapka vzal z kanceláří peněženky a karty

Případ dvojité krádeže v prostějovské nemocnici řeší od pátku policisté. Zloděj vnikl do kanceláře na jednom oddělení a vybral tašku. To samé provedl i v další místnosti na stejném oddělení. Napáchané škody jdou do tisíců korun.

Prostějovská nemocnice s poliklinikou | Foto: Nemocnice Agel Prosdtějov