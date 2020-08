Třiašedesátiletá žena se v pondělí přesvědčila, že i zamčené kolo některé zloděje neodradí. Dopoledne přivázala své kolo k plotu u vlakového nádraží v Němčicích, na několik hodin od kola odešla a když se vrátila, našla na místě jen neporušený a naprosto funkční zámek.

„Vzhledem ke značnému stáří odcizeného kola byla jeho hodnota předběžně vyčíslena na patnáct set korun,” uvedl policejní mluvčí František Kořínek. Dosud nezjištěnému zloději hrozí pokuta až padesát tisíc korun.

Další z případů se odehrál na přelomu června a července. V Němčicích vykázal průvodčí tři mladíky ve věku od dvanácti do šestnácti let z vlaku, protože neměli jízdenku.

„Strojvůdce vlaku mladíky poté viděl potulovat se po nádraží, ale pak je zahlédl, jak na dvou jízdních kolech odjíždějí směrem k obci Měrovice nad Hanou,” řekl Kořínek.

Přivolaní policisté je pak v Měrovicích dopadli.

„Mladíci policistům sdělili, že byli společně na nákupech v Brně a poté přiznali i jízdu bez jízdenek a následné vykázání z dopravy. Kola na nádraží v Němčicích nad Hanou si prý jen vypůjčili. Chtěli na nich přejet jen do Kojetína, kdy by je ponechali a pokračovali dále opět vlakem až domů, do Ostravy,” informoval mluvčí.

Vzhledem k věku mladíků bylo jejich jednání oznámeno orgánu sociálně-právní ochrany dětí.