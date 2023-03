Další týden služby absolvovali strážníci prostějovské městské policie a jako obvykle měli pořád co dělat. Nejvíce je zlobili zloději v obchodech, řešili i partnerský spor na pěstí či zachránili stařenku s astmatickým záchvatem.

Různý artikl kradou zloději v prostějovských supermarketech. Foto: Městská policie Prostějov | Foto: Deník/VLP Externista

Vyrazili na nákup za pět prstů

Uplynulý víkend se v Prostějově s krádežemi jakoby roztrhl pytel. Strážníci řešili hned tři takové případy. Všechny se odehrály naprosto stejným způsobem.

"Pachatelé si na prodejní ploše vybrali zboží, které si následně vložili do kapes u oblečení. S takto ukrytým artiklem se pokusili projít přes pokladní zónu bez zaplacení," popsala mluvčí městských strážníků Tereza Greplová.

Počínání těchto osob ale neuniklo bystrému zraku ochranky. Za pokladnami byli dotyční pachatelé zadrženi a vyzváni k setrvání na místě do příjezdu strážníků. Ti zjistili šestašedesátiletého muže, jenž se pokusil odcizit žárovku za padesát korun. Další, čtyřiačtyřicetiletý chlapík nezaplatil 103 korun za potraviny a u čtyřiatřicetiletého hříšníka bylo navíc zjištěno, že se před dvěma týdny dopustil stejného jednání.

Strážníci v akci: Troubící opilý řidič nebo sousedský spor ve výtahu

"Odcizil i stejný artikl a to reproduktor v hodnotě 550 korun, při tomto činu nebyl ale zadržen," doplnila Greplová s tím, že mu ani tento skutek neprojde díky kamerovému záznamu a pečlivosti pracovníků ostrahy.

Stařenku odvezla sanitka

V neděli v brzkých ranních hodinách zažádala o pomoc prostřednictvím tísňové linky devětasedmdesátiletá seniorka. "Žena stroze oznámila, že se nachází v bytě a nemůže dýchat a zavěsila," popsala mluvčí Greplová.

Strážníci si poradili s útokem psa i vandalem

Hlídka v uvedeném domě zkontaktovala devětasedmdesátiletou seniorku s astmatickým záchvatem. Strážníci přivolali záchrannou službu a lékař po příjezdu rozhodl o převozu ženy do nemocnice k dalšímu ošetření.

Běhal po domě jen ve spoďárech

V úterý odpoledne oznámila pohoršená žena, že se po chodbě bytového domu pohybuje muž oblečený pouze v košili a trenýrkách. "Vyslaný strážník na místě zkontaktoval sedmašedesátiletého muže, o kterém mu z místní znalosti bylo známo, že v domě bydlí," uvedla mluvčí.

Dotyčný uvedl, že si zabouchl dveře od bytu. Se souhlasem seniora následně strážník přivolal zámečníka. Po otevření dveří a uhrazení vzniklých nákladů, byla celá situace vyřešena.

Podnapilá schytala rány pěstí

Alkohol není dobrým pomocníkem při partnerských neshodách. V úterý v podvečer se o tom mohl přesvědčit pár středního věku. Nejprve volala na dispečink žena, že byla napadena. Posléze zavolal muž, že se nic nestalo. K prověření celé situace byla na místo vyslána hlídka.

Strážníci našli ztracenou holčičku a odvezli zfetovanou ženu

"Před domem na uvedené adrese čekal na strážníky muž, který uvedl, že jeho přítelkyně požila větší množství alkoholu a při hádce mu dala tři facky, a on jí je vrátil," sdělila Greplová. Žena podle jeho sdělení vlivem značné opilosti upadla na zem a zranila se. To, že by partnerku jinak napadl, popíral.

Dotyčná byla strážníky nalezena v bytě v podnapilém stavu. "Byla zraněná v obličeji a na noze. Stěžovala si na bolest hlavy," doplnila Tereza Greplová.

Při podání vysvětlení pošramocená žena uvedla, že ji přítel několikrát udeřil pěstí do obličeje, až upadla na zem. Kvůli zraněním, která dotyčná měla, si hlídka vyžádala příjezd Zdravotnické záchranné služby.

Po nezbytném ošetření na místě byla devětačtyřicetiletá žena převezena do nemocnice na vyšetření. O pět let mladší muž je svým jednáním podezřelý z přestupku proti občanskému soužití.