Mlsný labužník si nabral syrečky přímo do batohu

Za volantem vozu seděl mladý muž, který jevil známky podnapilosti. Navíc u sebe neměl doklady potřebné k řízení vozidla. "Později přiznal, že ani řidičák nevlastní. Při orientační dechové zkoušce jednadvacetiletý muž nadýchal 1,84 promile," dodala Greplová.

Alkohol potvrdila druhá zkouška

Ovlivnění alkoholem potvrdila i opakovaná zkouška, kdy přístroj naměřil 1,85 promile alkoholu v dechu. Jelikož muž řídil vozidlo pod vlivem alkoholu, byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si celou záležitost převzala k dalšímu šetření pro podezření ze spáchání trestného činu.

Nechtěl sousedku pustit z výtahu

V neděli odpoledne vyjížděli strážníci řešit nahlášené sousedské neshody v bytovém domě na sídlišti Hloučela. Ve výtahu došlo ke slovnímu incidentu mezi dvojicí obyvatel domu, mužem a ženou. "Při cestě do přízemí začal muž ženě vytýkat její dřívější chování vůči jeho psovi a poučoval ji, jak by se ke zvířeti měla chovat. Pětašedesátiletá žena se pokusila v přízemí kabinku opustit, ale muž si stoupl do dveří tak, aby měla výstup znemožněn," popsala Tereza Greplová.

K fyzickému kontaktu mezi dvojicí nedošlo. Svým jednáním je devětapadesátiletý muž podezřelý z přestupku proti občanskému soužití. Celý případ projedná příslušný správní orgán.

Ve starém Kauflandu si házel zboží do batohu

Ve středu odpoledne vyjížděli strážníci řešit drobnou krádež do supermarketu v Okružní ulici. Ostrahou zde byl zadržen muž, který si na prodejní ploše vložil vybrané zboží do batohu. S takto ukrytým zbožím prošel přes pokladní zónu, kde byl zadržen a vyzván k setrvání na místě do příjezdu strážníků.

"Hodnota odcizeného zboží byla ve výši 2269 korun. Hlídka zjistila, že mladý muž se krádeží dopouští opakovaně a dokonce má za takové počínání už i podmínku," uvedla mluvčí městské policie.Jelikož vzniklo důvodné podezření, že se chlapík svým jednáním dopustil trestného činu, převezli strážníci třiatřicetiletého muže na služebnu policie ČR, kde byl předán policistům k dalším úkonům.