Ohrožoval děti svým psem

Jak by se člověk neměl chovat při venčení psa, předvedl osmadvacetiletý muž. Svého čtyřnohého kamaráda měl na volno v místě, kde je to zakázané. Když byl upozorněn třicetiletým mužem, který byl na vycházce se svými dětmi, že by měl mít psa na vodítku, následná reakce byla nemile překvapující.