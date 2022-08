Posezení u rybníka přerostlo v konflikt. Ve čtvrtek odpoledne museli strážníci k drozdovickému rybníku. Klidnili spor mezi bezdomovci. Do vlasů si vjely dvě ženy ve věku pětačtyřicet a osmadvacet let.

"Starší neudržela nervy na uzdě a druhé ženě plivla do obličeje. Ta si to nenechala líbit a na oplátku jí uštědřila facku. Při napadení nedošlo k žádnému zranění," popsal mluvčí městských policistů Petr Zapletal. Ženy budou předvolány před správní orgán.

Políčeno měli na drahý rum

Během čtvrtka řešili strážníci tři krádeže v jednom prostějovském supermarketu. Všechny zloděje přitahoval pouze tvrdý alkohol. Nejprve na prodejnu přišel dvaačtyřicetiletý muž, který si v oddělení lihovin vybral šest lahví rumu a rovnou je vložil do batohu. Ve druhém případě navštívili stejný obchod šestadvacetiletá žena a její dvaačtyřicetiletý známý. Předmětem jejich zájmu bylo pět lahví kvalitnějšího rumu.

"Nejprve vybrané zboží vložili do nákupního košíku, poté se ukryli v uličce, kde zboží schovali do batohu a tašky. Ženě s největší pravděpodobností rum chutná a tak se do obchodu sama vrátila ještě jednou a tentokrát odcizila dvě lahve," přiblížil podrobnosti mluvčí Zapletal s tím, že veškerý alkohol byl nepoškozený vrácen majiteli.

Hodnota rumů činí 5247 korun.