Důvodem vzájemného napadení byl spor o alkohol, ale na zavinění se muži neshodli.

„Mladší z mužů tvrdil, že napaden byl on. Důvodem mělo být to, že staršímu nabídl alkohol, a když pak požadoval jeho vrácení, tak byl místo toho napaden. Starší z mužů pak tvrdil, že kvůli neshodám o alkohol byl napaden on. Oba muži po incidentu skončili v péči lékařů,“ uvedl policejní mluvčí František Kořínek.