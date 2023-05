Ostrou hádku museli předminulou sobotu klidnit strážníci městské policie. Slovní konflikt mezi dvěma staršími ženami se odehrál v okrajové části Prostějova.Na zahradnici pokřikovala z balkonu.

Bylinky. Ilustrační foto | Foto: Deník/Roman Cichocki

"Čtyřiasedmdesátiletá oznamovatelka strážníkům uvedla, že pracuje jako zahradnice a při vytrhávání plevele a kypření půdy v okolí mladého stromu na ni z balkonu začala pokřikovat žena a následně i muž," informovala mluvčí městských policistů Tereza Greplová.

Na parkovišti v Prostějově se vloupal do auta pro nápoj za necelou desetikorunu

Strážníci na místě zkontaktovali i dvojici z uvedeného balkonu. Jednalo se o ženu ve věku 74 let a jejího syna ve věku 50 let. Žena celou situaci strážníkům popsala tak, že zahradnici upozornila na to, že vytrhla byliny, které ona ke stromu zasadila. Mezi seniorkami došlo ke slovní výměně názorů," doplnila Greplová.

S nadávkami se přidal i syn

Ten když slyšel hádku, začal hájit svou matku a zahradnici rovněž častoval nadávkami. Všichni tři jsou svým jednáním podezřelí z přestupku proti občanskému soužití, ze kterého se budou zpovídat u příslušného správního orgánu.