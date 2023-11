Uvěřila výhře a přišla o peníze. Devětašedesátiletá žena z Prostějova naletěla podvodníkovi, který ji obalamutil legendou o výhře 20 tisíc korun. Místo nečekaného zisku však přišla o téměř 25 tisíc korun.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petra Lejtnarová

"Ve středu 1. listopadu ženě přišla přes aplikaci Messenger zpráva, jestli by na sebe mohla poslat telefonní číslo, protože se může zapojit do soutěže a vyhrát jídlo zdarma. Žena se zapojila do konverzace a číslo poslala. Nato přeposlala i kód, který jí přišel v SMS zprávě," popsal notoricky známý trik krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Důvěřivá žena obdržela později zprávu, že vyhrála částku 20 tisíc korun od společnosti Alza. "Aby výhru získala, měla zaslat ofocenou platební kartu z obou stran a uživatelské jméno do bankovní aplikace, což žena učinila. Později potvrdila i několik autorizací ke svému bankovnímu účtu," doplnil Hejtman.

Očekávané peníze se ale na ženině kontě neobjevily, naopak přišla o tisíce korun. Pachateli hrozí za přečin podvod a další dva trestné činy trest odnětí svobody na tři roky až osm let.

VAROVÁNÍ POLICIE

Pamatujte!

Nikdy nikomu neposílejte kopie svých osobních dokladů nebo platební karty. Důsledně čtěte zprávy zaslané bankou k autorizaci plateb nebo k přístupu k Vašemu bankovnímu účtu. Pokud zprávám nerozumíte, nepotvrzujte je a raději zavolejte do banky.

