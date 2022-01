"Přístroj zaznamenal pozitivní hodnoty 0,69 a 0,66 promile alkoholu v dechu. Proti tomu se však řidič ohradil. Uvedl, že večer vypil čtyři piva a ráno užil léky," informoval policejní mluvčí Libor Hejtman.

Z tohoto důvodu řidič souhlasil s lékařským vyšetřením včetně odběru biologického materiálu. Řidiči hrozí pokuta do dva a půl tisíce korun za překročení rychlosti. Pokud se potvrdí, že řídil pod vlivem alkoholu, hrozí mu pokuta do dvaceti tisíc korun a zákaz řízení od šesti měsíců do jednoho roku.

Dal si cigaretu na zastávce, strážníci mu domluvili