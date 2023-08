VIDEO ZE ZÁSAHU/ Dramatická honička za ukradeným autem, které se po dálnici řítilo dvoustovkou. Krušnou noc měli dopravní policisté z Olomouckého a Jihomoravského kraje. Jeden z úspěchů si díky dlouhodobé spolupráci, která i tentokrát klapla na výbornou, připsali na svůj účet před pár dny.

Policejní honičku zažili před pár dny policisté z Prostějova na dálnici.

„V nočních hodinách přijalo operační středisko od olomouckých kriminalistů informaci o odcizeném vozidle, které jede po dálnici D1 od Brna a míří na sever. Do akce byly okamžitě povolány dostupné hlídky,“ uvedla krajská policejní mluvčí Marie Šafářová.

Policisté z prostějovského oddělení hlídkové služby vůz zaznamenali na 26. kilometru dálnice D46 u Prostějova.

„Řidič však na znamení k zastavení dávané výstražným zvukovým a světelným signálem vůbec nereagoval. Naopak sešlápl plyn a vysokou rychlostí, místy až 190 kilometrů v hodině, pokračoval dál na Olomouc a po dálnici D35 pak na Ostravu. Jeho jízda byla riskantní a nebezpečná,“ vylíčila Marie Šafářová.

Zbrzdil jej až zátaras připravený dalšími policejními hlídkami před sjezdem na Nemilany. „Ani tady to řidič v odcizeném autě nemínil vzdát a pokusil se otočit do protisměru. Při manévru ale nacouval do služebního vozu a nakonec zůstal stát,“ doplnila krajská policejní mluvčí Marie Šafářová.

Policisté jej za použití donucovacích prostředků zadrželi a posléze eskortovali do Brna, kde skončil v policejní cele. Případem se dále zabývají jihomoravští kriminalisté.