"Naměřené hodnoty totiž nebyly zrovna nízké a řidič k tomu uvedl, že začal pít předchozího dne v odpoledních hodinách a pil až do půlnoci. V průběhu té doby vypil sedm dvanáctistupňových piv a prokládal to velkými panáky rumu, kterých bylo celkem osm kousků. Hodnoty na měřícím zařízení se krátce před půl druhou odpolední zastavily na hladině 1,95 a 1,87 promile," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že do místa bydliště, kam měl řidič namířeno, již za volantem mercedesu neodjel a na místě přišel o řidičský průkaz, který mu hlídka zadržela.