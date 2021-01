"Řidič užití drog „v dohledné době“ popřel, ale přiznal vypití osmi litrů jedenáctistupňového piva a půllitru vodky během předchozího odpoledne. Pro zjištění, jak to bylo s užitím zakázaných látek doopravdy, byl policisty vyzván k absolvování odborného lékařského vyšetření v prostějovské nemocnici, kterému se dobrovolně podrobil," informoval policejní mluvčí František Kořínek. Další jízdu muži policisté zakázali.

Do výsledku lékařského vyšetření je muž podezřelý z přestupku podle zákona o silničním provozu. Za ten mu v případě, že se prokáže, hrozí pokuta od dvou a půl až do pětadvaceti tisíc korun a zákaz řízení na dobu od šesti měsíců do jednoho roku.