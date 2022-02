"Starší majitel si všiml, že se kouří z komína. Šel se proto podívat, co za tím vězí. Vstoupil dovnitř v okamžiku, kdy neznámý muž přikládal do kamen. Zaskočený nevítaný návštěvník zareagoval útočným způsobem a na majitele vytáhl nůž, který měl na opasku," popisovala drama policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že poškozený, o dvacet let starší muž, se nezalekl a nůž mu vyrazil z ruky.

Neměl kam jít, tak obsadil v Konici neobydlený dům. Skončil v cele

Pachatele to neodradilo a z blůzy vytáhl další nůž, ale ani tentokrát se svým protivníkem, kterému mířil nožem na krk, nepochodil a přišel o něj.

"Do třetice se sehnul k tašce a vytáhl krátkou střelnou zbraň. Ani teď mu majitel objektu nedal šanci a zbraň mu také vyrazil z ruky. To již pachateli stačilo a dal se na útěk směrem do lesa a k obci Žďárná," doplnila Zajícová.

Poškozený muž bezprostředně poté informoval policisty prostřednictvím linky 158, co se událo a začalo rozsáhlé pátrání po nebezpečném pachateli.

Muž s pistolí přepadl poštu v Dobromilicích, pak ukradl kolo a zmizel

V akci sousedé i vrtulník

Do pátrání se zapojili i policisté Jihomoravského kraje, kterým pomáhal policejní vrtulník. Asi po dvou a půl hodinovém pátrání policejní hlídka s psovodem a ve spolupráci s vrtulníkem osmatřicetiletého pachatele nalezla a zadržela.

"Po provedených úkonech skončil několikanásobný recidivista v policejní cele. Následující den mu bylo sděleno obvinění z trestného činu těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu," uvedla policejní mluvčí s tím, že ze strany policie byl vydán podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.

Ten ale nebyl orgány činnými v trestním řízení akceptován a trestní stíhání muže je vedeno na svobodě.