Muž a žena se v pondělí obrátili na prostějovské policisty s tím, že při prodeji použitého zboží na internetu byli podvedeni. Místo zisku přišli celkem o 43 tisíc korun. Podvodníci naváděli okradené na Balíkovnu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Nabízel kolo, vybílili mu účet. Prodej jízdního kola prostřednictvím internetového portálu se nevyplatil osmačtyřicetiletému muži. V neděli se mu ozvala zájemkyně, která mu po dohodě zaslala odkaz na přepravní službu, která měla zajistit dopravu i platbu.

Seniorky se pohádaly kvůli vytrženým bylinkám. Krotit je museli strážníci

"Jednalo se o podvržený odkaz, na který prodávající klikl a v dalších krocích vyplnil své jméno, adresu a telefonní číslo. Poté mu přišel další e-mail s falešným odkazem na infoservisbalikovna, který otevřel," informoval krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Falešným bankéřům naletěla i opatrná žena z Přerovska. Vyluxovali jí účet

Po kliknutí se muži zobrazil chat, do kterého měl napsat aktivační kód banky, který mu přijde na mobilní telefon. Ten dorazil vzápětí a muž jej do chatu zadal. Z dalšího e-mailu se dozvěděl, že platba byla potvrzena. "Po chvíli mu přišla SMS zpráva, že došlo k navýšení jeho limitu na internetbankingu a z jeho účtu mu odešly dvě platby ve výši 26 tisíc korun," dodal Hejtman.

Boty jí zůstaly, peníze odešly

Podobnou zkušenost má i pětatřicetiletá žena. Na Facebooku prodávala boty do vody. Kontaktovala ji zájemkyně, která jí sdělila, že vše kolem přepravy a platby zajistí. "Nato zaslala prodávající odkaz na kurýrní službu Balíkovna. Byl to však falešný odkaz, na který inzerující klikla, vyplnila požadované údaje a přihlásila se do internetového bankovnictví," sdělil mluvčí.

Místo příchozí platby jí ale z účtu dvě odešly. Přišla o 17 tisíc korun."V obou případech jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod a dalších dvou trestných činů, za které pachateli hrozí trest odnětí svobody na tři léta až osm let," uzavřel Hejtman.