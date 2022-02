"Pachatel vniknul nezjištěným způsobem do půdních prostor domu kde firma sídlí a postupně se po násilném otevření několika dveří dostal do kancelářských prostor. Zde prohledal místnosti a v nich stoly i skříňky a v jedné z nich se pokusil, opět násilně, vypáčit upevněný trezor s finanční hotovostí," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že se mu dostat do trezoru nepodařilo.