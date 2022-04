Nepovedená obhajoba. "Mateřská láska a obavy o syna, kterého policisté zadrželi v souvislosti s násilnou trestnou činností, přivedly minulý týden na služebnu do Prostějova pětačtyřicetiletou ženu. K její smůle i ji už měli policisté ve svém hledáčku, protože se dopustila závažného protiprávního jednání," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že už se žena zpět do ulic nevrátila.

V současné době čelí obvinění z trestných činů krádež a porušování domovní svobody, stejně jako její osmadvacetiletý komplic. Oba po provedených procesních úkonech skončili ve vazební věznici v Olomouci.

V Soběsukách okradli seniorku. Minulý týden přijeli vozidlem Škoda Octavia společně do uvedené obce a po předchozí domluvě pachatelka oslovila třiaosmdesátiletou seniorku s historkou, že má žízeň a zdali by ji nemohla dolít vodu do láhve.

"V dobré vůli šla starší žena do domu a pachatelka ji bez pozvání následovala až do kuchyně. Po naplnění láhve vodou se společně vrátily na předzahrádku domu, kde si s ní žíznivá žena povídala a zabavila ji. V tu dobu se tam objevil i její společník, který vstoupil do domu a vyšel do prvního patra," popsala zavrženíhodný čin Zajícová s tím, že ho v jedné z obytných místností přistihla vnučka poškozené a tak vzal rychle zpátečku. Ještě před tím, ale stihl odcizit bižuterii za dva a půl tisíce korun.

Zlodějský pár vyfotila pohotová kolemjdoucí. Cizích osob si všimla náhodná a pohotová svědkyně, která si podezřelé osoby, odcházející z uvedeného domu, vyfotila na mobilní telefon.

"Díky tomu jsme rychle odhalili totožnost obou pachatelů a rozběhlo se pátrání netuše, že podezřelá přijde sama a bude se od policistů dožadovat vysvětlení, proč zadrželi jejího syna, který je nevinný a nic neudělal," dodala mluvčí. Spravedlnosti neunikla stejně tak i její společník, kterého policisté také ten samý den zadrželi. Oba dva mají za sebou trestní minulost a obviněný se navíc koncem letošního února vrátil z výkonu trestu odnětí svobody, které si moc dlouho neužil.

Peníze na drogy

Synáček přepadl ženu na ulici. Podle starostlivé matky nevinný syn, se dopustil násilného trestného činu ve stejný den, kdy matka se společníkem okrádala seniorku, ale v podvečerních hodinách.

"Na sídlišti A. Slavíčka v Prostějově oslovil mladou ženu s dotazem kolik je hodin a zda nemá cigaretu. Žena mu stroze odpověděla a zrychlila krok, aby ji neobtěžoval. Mladík se nenechal odradit, poškozenou doběhl a chytil ji za rameno," uvedla Miluše Zajícová a pokračovala: "Když se k němu otočila, zpozoroval v její ruce peněženku, kterou se jí snažil vytrhnout. Začali se o ni přetahovat a poškozená přitom volala o pomoc. Násilník do mladé ženy strčil takovou silou, že upadla na chodník."

Ženě ležící na zemi sebral mladík peněženku s finanční hotovostí 6 600 korun, zlatým náramkem, doklady a dalšími drobnostmi a dal se na útěk.

"Napadená to nevzdala a za pachatelem se rozběhla. Přitom nás telefonem kontaktovala prostřednictvím linky 158 a informovala o únikové cestě pachatele," přidala další akční podrobnosti Zajícová s tím, že do pěti minut bylo po všem, podezřelého hlídka zadržela v Kolářových sadech.

Při svém krátkém úniku stihl peněženku otevřít, vzít z ní část hotovosti a odhodit do koše, kde byla později nalezena. Jakmile spatřil hlídku, které ho pronásledovala, zbavil se i odcizených peněz. Nakonec skončil v poutech a na policejní služebně.

Přiznal se ke všemu. K činu se přiznal a uvedl, že je uživatelem návykových látek a peníze potřeboval na nákup drog. Nejednalo se o první závažný skutek tohoto mladíka. Na svém kontě už má jedno loupežné přepadení, za které byl v minulosti pravomocně podmíněně odsouzen ještě jako mladistvý.

"V cele si pobyl necelé dva dny a po sdělení obvinění ze zločinu loupež, za který hrozí až desetiletý trest odnětí svobody a po provedení všech potřebných úkonů byl ze zadržení propuštěn. Jeho trestní stíhání, na rozdíl od jeho matky a jejího kumpána, je vedeno na svobodě," uzavřela podivuhodný příběh Miluše Zajícová.