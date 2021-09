Dva podobné násilné trestné činy oznámené v průběhu deseti dnů šetřili policisté prostějovské kriminálky. Jednalo se o dvě přepadení olomouckých taxikářek. Jak se nakonec ukázalo, obě loupeže si ženy vymyslely poté, co naletěly výřečnému mladíkovi.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

"První údajné loupežné přepadení taxikářky, která vezla osmadvacetiletého muže z Olomouce do Prostějova, se stalo v pátek 20. srpna. Muž nastoupil do taxíku u hlavního vlakového nádraží a nechal se dovézt do Prostějova," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.