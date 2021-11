Bleskurychlá policejní akce přinesla výsledek. Tři hodiny po loupežném přepadení ve vlaku z Prostějova do Brna byli pachatelé dopadeni. Jednalo se o dva mladíky, kteří mladistvého hocha surově napadli a okradli ho.

Železniční stanice v Nezamyslicích. | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

Podvečerní drama na kolejích. Celý případ se odehrál v nedělní podvečer, kdy mladistvý hoch nastoupil v Prostějově do vlaku směřujícího do Brna. Stoupl si ke dveřím posledního vagónu, kde k němu ještě před příjezdem do stanice Nezamyslice přišli dva mladíci, z nichž jeden z nich ještě nedosáhl plnoletosti.