Potyčka v Brodku! Opilý syn zbil svého otce a kousnul ho do ucha

Syn přešel od slov k činům. Začalo to hádkou a skončilo pěstmi a kousnutím. Policisté museli v neděli večer řešit v Brodku u Prostějova rodinný svár mezi otcem a synem. S ohledem na věk, měl syn navrch a několikrát udeřil protivníka pěstí do oblasti hrudníku a završil to kousnutím do ucha.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK