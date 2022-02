Potyčka v prostějovské herně: muž se sápal na obsluhu, dostal pěstí

Svršky i pistoli hodil do potoka

Lupič po zbavení se kola pokračoval dál pěšky a přitom se zbavoval svých oděvních svršků a v potoce byla policejními potápěči nalezena odhozená maketa střelné zbraně.

"Při útěku také skryl ve venkovním prostoru přímo v terénu v blízkosti potoka odcizené peníze včetně losů, kde byly ještě ten den policisty nalezeny," doplnila Zajícová.

Muž s pistolí přepadl poštu v Dobromilicích, pak ukradl kolo a zmizel

Známá firma pod vlivem drog

"Co se týká osoby pachatele, jedná se o uživatele návykových látek a recidivistu, který se v minulosti dopouštěl majetkové trestné činnosti a protiprávního jednání souvisejícím s návykovými látkami, za které byl odsouzen. Z naší strany byl dán státnímu zástupci podnět k podání návrhu vzetí obviněného do vazby, kde by bylo vedeno jeho trestní stíhání," uzavřela policejní mluvčí.