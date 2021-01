"Z minulosti již ale máme zkušenosti, že se zjistily závažné nedostatky se zabezpečením objektů, či chaty nezvanou návštěvou již navštívené," informoval policejní mluvčí František Kořínek a pokračoval: "Podzim je obdobím, kdy se lidé začínají stahovat do teplých bytů a rekreační chaty i celé rekreační kolonie se vyprazdňují. Následující zima pak je většinou období, kdy zejí prázdnotou. Toho rády využijí různé pochybné existence, ať už jde o bezdomovce, tuláky či zloděje příležitostné nebo i z povolání."

Z pohledu bezpečí jsou pro majitele chat požehnáním ti sousedi, kteří svoji chaloupku obývají celoročně. Protože však takoví nejsou všude, mohou se chaty stát snadno terčem zlodějů, kteří tam zkouší své štěstí. A o štěstí to pro zloděje je i z toho důvodu, že majitelé v chatách po jejich zazimování zřídka kdy nechají cokoli cennějšího.

"Velice často se tak u chat stává, že škoda způsobená při překonávání dveří či oken násobně převýší škodu způsobenou odcizením věcí. O inteligenci takového zloděje si pak můžeme udělat obrázek sami, zvlášť letos, když uvážíme, že za odcizení věcí za několik stokorun se kvůli vyhlášenému nouzovému stavu vystavují riziku trestu vězení až na osm let," doplňuje František Kořínek.

Policisté Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje samozřejmě o problematice vědí, a protože je nedílnou součástí policejní práce i prevence, provádějí v chatových oblastech celého kraje větší i menší preventivní kontroly.

Policisté varují

"Protože je v našem krásném kraji rekreačních lokalit mnoho a policisté nemohou kontrolovat všechno, potřebujeme, aby nám lidé se zabezpečením svého majetku také trochu pomohli. Proto přikládáme několik rad, jak mohou sami chataři a chalupáři předejít zklamání při první jarní návštěvě," říká policejní mluvčí.

• Vliv na riziko vykradení má hodnota majetku uloženého v objektu. Hodnotě rekreačního objektu nebo v něm uložených předmětů by měl odpovídat stupeň zabezpečení.

• Základním a prvním pravidlem by měly být dobře uzavřené a uzamčené dveře a onka. I uzamčená branka může náhodného zloděje odradit.

• Nenechávejte na pozemku v okolí chaty předměty, které pachateli vloupání do objektu mohou usnadnit – žebřík, krumpáč, sekeru, páčidlo a podobně.

• V objektu nikdy nenechávejte cenné věci – elektroniku, starožitnosti, šperky, drahé pracovní nářadí a podobně.

• K zamyšlení je, zda by se nevyplatila instalace elektronického zabezpečovacího zařízení, případně i s napojením na pult centralizované ochrany. Nadstandardní zabezpečení objektu pachateli jeho úmysl ztíží nebo ho od vloupání rovnou odradí. Skrytá zařízení, například fotopasti, pak mohou policistům pomoci při pátrání po pachateli a majitele mohou třeba i preventivně upozornit na to, co se v okolí jeho objektu děje.

• Technika má nezastupitelnou úlohu, ale jsou i docela obyčejná opatření, která nic nestojí – udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si pohybu neznámých lidí v okolí, nechlubte se zbytečně svými majetkovými poměry, mějte rekreační objekt dostatečně pojištěn (s tím souvisí i aktualizace pojistné smlouvy tak, aby odrážela současnou hodnotu majetku), pro případ vloupání si poznamenejte výrobní čísla přístrojů a věcí (pro potřeby Policie ČR a pojišťoven).

• Účinnou možností ochrany je budit zdání, že rekreační objekt není dlouhodobě opuštěn. Taková opatření mohou obnášet vybírání poštovní schránky, nebo péči o pozemek. Na podzim může jít o shrabané listí, v zimě o odklizený sníh.

Co dělat, když i přes veškerá opatření zjistíte násilné vniknutí do chaty?

• Předně je potřeba zachovat klid a rozvahu. Ihned volejte na linku 158 Policie ČR.

• Do objektu a nejlépe ani do jeho blízkosti nevcházejte a rozhodně neuklízejte. Mohli byste znehodnotit stopy, které zde pachatel zanechal a tím ztížit, nebo i znemožnit jeho dopadení. Také by se mohlo stát, že pachatel či pachatelé jsou stále uvnitř a hrozí tak nepříjemná a nebezpečná konfrontace.

• Policistům do protokolu uveďte co nejvíce informací, včetně co nejpřesnějšího popisu odcizených věcí. Zde se Vám budou hodit poznačená výrobní čísla či fotografie odcizených věcí, nebo záznam z kamerového systému či fotopasti. (zv)