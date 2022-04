Během okamžiku na místo dorazili policisté, kteří zraněnému, silně krvácejícímu pětatřicetiletému muži poskytli první pomoc. Postarali se o něj až do příjezdu záchranářů.

Nebezpečný útočník byl ještě do půlnoci vypátrán, policie ho zadržela v ulicích Prostějova. I on byl zraněn a musel do nemocnice na ošetření.

Zastřelil přítelkyni, pak i sebe. Policisté letní prostějovskou vraždu objasnili

"Kriminalisté zajistili místo činu a přizvali krajské vyšetřovatele, kteří si případ převzali. Muži se vzájemně neznali a motivem činu byl osobní spor," doplnil Hejtman.

Lidé z odboru obecné kriminality krajského ředitelství policie zahájili trestní stíhání dvaatřicetiletého muže pro zvlášť závažný zločin vraždy ve stadiu pokusu.

Pokus o vraždu v prostějovské garáži, oběť dostala kladivem do hlavy

"Podali krajskému státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí do vazby. Soud jej akceptoval. Muž byl v minulosti trestně stíhán pro majetkovou trestnou činnost a výtržnictví," doplnil mluvčí Libor Hejtman.

Za zločin pokusu o vraždu může jít na deset až osmnáct let za mříže.