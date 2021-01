První letošní pokus o vraždu vyšetřují od čtvrtka olomoučtí kriminalisté.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Žena z malé obce na Olomoucku při hádce bodla manžela nožem do srdce a pak vše oznámila na policii. Soud ji může poslat na deset až osmnáct let do vězení.