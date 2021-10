Do třetice Felicie. Dalšího hříšníka prostějovští policisté zastavili po devatenácté hodině ve Smržicích.

Alkohol za volant nepatří. To si pravděpodobně nemysleli řidiči, kteří ve středu brázdili silnice na Prostějovsku. Hned pět jich při policejní kontrole nadýchalo od jedné do dvou a půl promile.

