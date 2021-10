"V úseku, kde je povolená rychlost 110 kilometrů v hodině, naměřili policisté řidiči motorového vozidla rychlost 143 kilometrů v hodině. Policisté následně dojeli změřené vozidlo a na nejbližším sjezdu jej stáhli z dálnice. Řidič se při kontrole podrobil se dechovým zkouškám na alkohol. Přístroj zaznamenal pozitivní hodnoty 1,01 a 0,92 promile alkoholu v dechu," informoval policejní mluvčí Libor Hejtman.

Muž uvedl, že před několika hodinami požil asi pět piv a dva větší panáky slivovice. Policisté muže vyzvali k podrobení se testu na přítomnost jiných návykových látek, což řidič odmítl.

Příslušníci muže poučili a vyzvali jej, aby se podrobil lékařskému vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu, což rovněž odmítl. Další jízdu mu zakázali. Muži hrozí ve správním řízení za dopravní přestupky pokuta od 25 do 50 tisíc korun a zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let.