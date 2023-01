Dva úhly pohledu poskytli strážníkům muž a žena, kteří se dostali do fyzického sporu. Telefonické oznámení o napadení žena přijali strážci městského pořádku předminulý pátek.

Složitý případ popisuje mluvčí městských policistů: "Pětatřicetiletá žena uvedla, že muž jí nejprve vulgárně nadával a poté ji napadl i fyzicky a to kvůli údajné půjčce peněz, které mu měla dříve poskytnout. Viditelně zraněná žena nebyla a ani si na žádnou bolest nestěžovala," uvádí Tereza Greplová s tím, že třiadvacetiletý muž při podání vysvětlení vyvrátil, že by mu žena někdy půjčila nějaké peníze.

Konflikt mezi nimi ale nepopíral. Uvedl, že jej dotyčná neustále navštěvuje v domě, ale on si to nepřeje, proto se pokusil jí vytlačit za branku a několikrát do ní strčil.

"Svým jednáním je mladý muž podezřelý z přestupku proti občanskému soužití. Záležitost předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení," uzavírá mluvčí.

Venčení skončilo odchytem

Pouštět psa na volno se nevyplácí, navíc je mimo vyhrazené psí loučky v Prostějově zakázáno. O tom se mohl přesvědčit i zjevně opilý muž, který předminulou sobotu pustil proběhnout svého vlčáka.

Ten dorážel na menšího psího kolegu vyděšené ženy. Na místo přivolaní strážníci zkontaktovali sedmašedesátiletého muže v podnapilém stavu.

"Jeho pes nekontrolovaně pobíhal okolo a to i do frekventované silnice mezi projíždějící auta. Na povely svého pána nijak nereagoval," uvedla mluvčí Greplová a dodala: "Strážníci situaci vyřešili tím, že neposlušného německého ovčáka za pomoci odchytových pomůcek odchytili a předali majiteli, který si ho poté připnul na vodítko."

Protiprávní jednání hlídka s mužem vyřešila uložením pokuty příkazem na místě. Následně se dotyčný odebral i se svým psem k domovu.

Slavili narozeniny hromadnou bitkou

Původně se jednalo o plánovanou narozeninovou oslavu. Místo toho však celá párty nedopadla vůbec podle představ zúčastněných. Strážníci tak museli předminulou sobotu po dvaadvacáté hodině vjíždět řešit nahlášený konflikt mezi jejími návštěvníky. Konflikt odstartovala rána pěstí.

"Devětatřicetiletý muž bez předchozího varování napadl v bytě o dvacet let staršího muže. Zaťatou pěstí pravé ruky udeřil svého známého do levé části obličeje a tím započal následnou potyčku mezi oběma muži," přiblížila Tereza Greplová a pokračovala: "Devětačtyřicetiletá hostitelka se pokusila aktérům zabránit ve fyzickém napadání, kdy se je snažila od sebe oddělit. Při pokusu o ukončení šarvátky upadli všichni tři na zem."

Jak žena, tak i oba muži si způsobili drobná poranění, ale lékařské ošetření jednotně odmítli. Celý případ bude mít dohru u správního orgánu pro podezření z přestupku proti občanskému soužití.

Lidé kradou v obchodech jako straky

Hned šest případů krádeží v obchodech řešili strážníci v uplynulém týdnu. Celková škoda odcizeného zboží byla ve výši 487 korun. Ve všech případech spatřila osoby podezřelé z krádeže při jejich počínání ostraha. Všichni podezřelí pachatelé si na prodejní ploše vybrali zboží a s tím pak prošli bez zaplacení přes pokladní zónu, kde byli zadrženi.

"Někteří měli zboží ukryté například pod bundou nebo v kapse, jiní si s jeho úschovou hlavu nelámali a prošli přes pokladní zónu se zbožím v ruce. V jednom případě se krádeže dopustilo dítě, které bylo následně předáno matce," informovala mluvčí strážníků s tím, že o protiprávním jednání dítěte bylo vyrozuměno Oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

S jednou pachatelkou strážníci vyřešili přestupek pokutou příkazem na místě. Ostatní byly oznámeny příslušnému správnímu orgánu k projednání.