"Žena uvedla, že její přítel doma celý večer konzumoval alkoholické nápoje, po kterých bývá agresivní. Devětatřicetiletý muž poté vstoupil do ložnice a bez varování zaútočil na svou o deset let starší přítelkyni, které právě spala v posteli. Otevřenou dlaní ruky jí opakovaně uhodil do hlavy," informoval mluvčí prostějovských strážníků Petr Zapletal s tím, že napadená žena měla následkem útoku podlitinu pod pravým okem a stěžovala si na bolest hlavy.