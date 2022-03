Opilý mladík rozbil v centru města dveře a napadl strážníky

Spletl si vchody a přišlo ho to draho. O zábavu měli postaráno prostějovští strážníci v neděli hned po ránu. Vyjížděli po šesté hodině ranní řešit opilého muže, který v centru tloukl do dveří. V alkoholovém opojení si spletl místo bydliště a dopadlo to pro něj velice špatně.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv