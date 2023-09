Ve středu, krátce po půl třetí ráno, museli strážníci městské policie krotit vášně nedaleko náměstí Padlých hrdinů. Došlo zde k fyzickému napadení mezi mužem a ženou. Napadenou byla čtyřiatřicetiletá žena.

Zazvonila na kamaráda a dostala co proto. "Dle zjištěných skutečností vyšlo najevo, že ženu fyzicky napadl kamarád jejího přítele. Důvodem mělo být to, že na něj dotyčná zazvonila a dožadovala se, aby jí jejího přítele zavolal. Domnívala se totiž, že by mohl být u něho doma," informovala mluvčí prostějovských městských policistů Tereza Greplová.

Po nadávkách přišly i facky

"Muž na ženinu domněnku reagoval tak, že jí začal nejprve nadávat a vyhrožovat újmou na zdraví. Poté ji i fyzicky napadl, dokonce ji při pokusu o útěk i pronásledoval a opět napadl," popsala mluvčí s tím, že strážníci útočníka na místě incidentu nenašli.Pro podezření na spáchání trestného činu byla na místo přivolána hlídka Policie ČR. Policisté si celý případ převzali k dalšímu šetření.