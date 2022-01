Než došel k pokladně, vypil v prostějovském obchodě půl litru rumu

Tekutá večeře. Dalo by se říci, že předvedl neobyčejný výkon, má to ale háček. Devětadvacetiletý muž přišel ve středu po osmnácté hodině do jednoho z prostějovských obchodů a rovnou zamířil do oddělení lihovin. Z regálu vzal lahev tvrdého alkoholu a uschoval ji pod bundu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora