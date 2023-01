"V době od srpna roku 2020 do července 2022 pobírala příspěvky vyplácené státem. V uvedenou dobu si podala na úřadu práce Žádost o příspěvek na živobytí a Žádost o doplatek na bydlení s tím, že byla poučena o všech povinnostech, které z toho vyplývají a stvrdila to podpisem," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že jí byl příspěvek přiznán na ni a její tři děti.

"Žadatelka ovšem neuvedla, že nežije v bytě pouze s dětmi, ale také s partnerem a to jako podstatnou informaci pro přiznání dávky zamlčela. Za uvedenou dobu jí byl přiznán celkový příspěvek na živobytí v částce 55 584 korun a na doplatku za bydlení 109 025 korun," doplnila Zajícová.

Obviněná mladá žena se tedy nezákonně obohatila a za to jí nyní hrozí, jak je uvedeno v trestním zákoníku, trest odnětí svobody od 1 roku do 5 let nebo peněžitý trest.