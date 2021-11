Prvním prokázaným skutkem byla krádež jízdního kola v Palackého ulici. Ukradl ho zamčené ze stojanu, kde ho nechala mladá žena. Z října má na svědomí hned tři skutky.

"V prvním případě našel v obchodním centru v ulici Dukelská brána platební kartu, kterou vzápětí zneužil k zaplacení pěti nákupů a majitelce tím způsobil škodu za necelé dva tisíce korun. Ve druhém případě úřadoval ve stejném centru, tentokrát v jedné z prodejen odcizil z vnitřní police prodejního pultu peněženku s osobními doklady poškozené, dvěma platebními kartami, finanční hotovostí tisíc korun, poukazem ke kadeřnici a stříbrným řetízkem," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že do třetice ukradl kolo, které nechala poškozená ve volně přístupné společné chodbě domu v Rejskově ulici.

Začátkem listopadu šel do prodejny v Janáčkově ulici, kde si v marketu strčil za tričko pět kusů deodorantů a u pokladny za ně „zapomněl“ zaplatit a zaplatil pouze za plechovku nápoje.

"Celkově, ve všech pěti případech, způsobil škodu za necelých čtrnáct tisíc korun. Poučením pro něho nebylo ani to, že zhruba před rokem vyšel na svobodu z výkonu trestu odnětí svobody. Obviněn byl z trestných činů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku," doplnila Zajícová.

Kriminalisté dali včera podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který státní zástupce akceptoval a soud rozhodl o jeho umístění do vazební věznice, kam byl eskortován a bude zde s největší pravděpodobností pobývat až do rozhodnutí soudu.