Neměl kam jít, tak obsadil v Konici neobydlený dům. Skončil v cele

Vloupal se do domu, kde předtím vypomáhal. Tím, že neměl kam jít se před policisty hájil jednapadesátiletý muž z Prostějovska, který v úterý vnikl do rekonstruovaného neobydleného domu v Konici. Následující den byl na základě oznámení o pohybu cizí osoby v domě zadržen policejní hlídkou a putoval do cely.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK