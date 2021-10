Na zastávce napadl mladíka pěstmi a sebral mu kolo

Pěstmi do hlavy, kopance do břicha. Nečekanou nakládačku dostal v pondělí večer dvaadvacetiletý mladík na autobusové zastávce v Hradčanech. Co přesně se stalo, šetří policisté ze služebního obvodu z Němčic nad Hanou.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Ivan Babej