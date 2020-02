Na Valentýna kopala do dveří a křičela sprosťárny, v sobě bezmála čtyři promile

Vulgarismy a kopání do dveří. Tak by se dal popsat páteční večer, kdy se zjevně pod vlivem alkoholu snažila sedmačtyřicetiletá žena dostat do bytu svého již bývalého třiašedesátiletého partnera v jedné z obcí na Němčicku.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Zdeněk Hejduk