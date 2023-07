Chvíle hrůzy prožila v pátek večer obyvatelka domu v Brodku u Konice. Neznámý muž jí bušil na dveře a dožadoval se vstupu s tím, že ho poslal starosta obce. Údajně měl zkontrolovat, jak žena bydlí.

"Poškozená ho samozřejmě odmítla vpustit do domu a nějakou dobu se dohadovali. Podezřelý to nakonec vzdal a řekl, že to tedy bude řešit někdo jiný a jiným způsobem," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

V době příjezdu policistů na místo se zde podezřelý již nenacházel, ale na základě popisu a dalších indicií ho hlídka po pár minutách nalezla. Provedenou dechovou zkouškou se zjistilo, že dotyčný třicetiletý muž je pod vlivem alkoholu, kdy nadýchal 2,37 promile. Událost policisté šetří jako přestupek proti občanskému soužití.