Opakovaně a bezdůvodně volal na linku 158 v neděli v nočních hodinách starší muž z malé obce na Prostějovsku. Vykládal nesmysly a dožadoval se příjezdu hlídky do uvedené obce. Nakonec skončil na služebně a hrozí mu tučná pokuta.

Ilustrační foto

Na dotaz operačního, co se děje a co potřebuje, odpovídal, že nic a že si chce jen popovídat. „Bylo mu vysvětleno, že hlídka bezdůvodně na místo nepojede. Vzápětí ale volal znovu, že chce, aby hlídka přijela na majáky, že chce s nimi mluvit. To se během hodiny několikrát opakovalo,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Policista ho na lince tísňového volání vícekrát upozornil na zneužití linky s tím, že se jedná o protiprávní jednání s možnou následnou sankcí. Na to policistovi sdělil, že platí hotově.

„Vzhledem k tomu, že se jednalo o muže, který pod vlivem alkoholového opojení již v minulosti tísňovou linku zneužíval, musela dojet hlídka na místo. Při rozhovoru uvedl, že nic nepotřebuje a chce si jen povykládat. Pokud ale odjedou, bude opět volat na linku 158,“ pokračovala policejní mluvčí.

Nezbylo než využít oprávnění, podezřelého zajistit a převézt na služebnu. „Po provedených úkonech, při kterých se zjistilo, že je opět pod vlivem alkoholu, byl propuštěn ze zajištění,“ doplnila Miluše Zajícová.

Nepoučitelný muž je podezřelý z přestupku proti zákonu o elektronických komunikacích. „Chtěli bychom upozornit, že zneužívání linky tísňového volání je protizákonné a volající tím zdržuje a zaměstnává policisty, kteří by mohli v dané době pomoci jiné osobě, která se nachází v tíživé situaci,“ apelovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Osoby zneužívající tísňovou linku se dopouští přestupku proti zákonu o elektronických komunikacích, za který lze ve správním řízení uložit pokutu až do výše 200 tisíc korun.